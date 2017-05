Goldman hebt Ziel für Daimler auf 81 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler von 78 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das neue Ziel reflektiere seine erhöhten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) sowie eine besser erwartete Kapitalausstattung 2018, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Die Produktdynamik in diesem Jahr sei bislang stärker und die Gemeinschaftsunternehmen in China profitabler als von ihm gedacht. Mit Blick auf Margenzuwächse bei Mercedes-Benz sei der Spielraum allerdings begrenzt./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.