Goldman hebt Ziel für Daimler auf 81 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler von 71 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst Stefan Burgstaller erhöhte in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnprognosen (Ebit) für die europäischen Autobauer in den Jahren 2016 bis 2020 um in Schnitt 5 Prozent. Damit trug er unter anderem der Aufwertung des US-Dollar nach der US-Präsidentenwahl Rechnung. Das operative Ergebnis für die Lkw-Sparte von Daimler hob er zugleich wegen der rascher als erwarteten Erholung in Nordamerika bis 2021 im Schnitt um 8 Prozent an. Mit Blick auf nötige Forschungs- und Entwicklungsausgaben rund um das Thema Elektromobilität steige bei Daimler aber auch der Kostendruck./la/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.