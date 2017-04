Goldman hebt Ziel für Covestro auf 56 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro nach neuen Marktdaten von 54 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen.Er habe nun seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) der Kunststofftochter von Bayer für das erste und zweite Quartal aktualisiert, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Mittwoch. Er verwies auf die fortgesetzte Ergebnisstärke für den Polyurethan-Rohstoff MDI, eine Schaumstoff-Komponente, da Covestro von Produktionsausfällen bei BASF in China profitiere./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.