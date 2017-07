Goldman hebt Ziel für Continental auf 234 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 227,40 auf 234 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Sie habe ihre Schätzungen für den Autozulieferer an die jüngsten Entwicklungen am Devisenmarkt, das aktuelle Produktionswachstum und erneuerte Zukunftserwartungen angepasst, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Dienstag. An ihrer Kaufempfehlung, die vor allem auf der robusten Reifensparte basiere, halte sie weiterhin fest./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.