Goldman hebt Ziel für Commerzbank auf 10,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 10,10 auf 10,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Nach der unerwartet guten operativen Entwicklung der europäischen Banken im dritten Quartal habe er seine Gewinnprognosen für 2018 und 2019 leicht reduziert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dessen ungeachtet dürften die Geldhäuser in diesem Zeitraum bedeutende Steigerungen ihrer Eigenkapitalrenditen ausweisen. Er bevorzugt Aktien von Instituten der Eurozone und meidet Papiere britischer Banken. Das neue Kursziel für die Commerzbank begründete er mit seinen erhöhten längerfristigen Ergebnisschätzungen (EPS)./edh/tih Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.