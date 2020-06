Goldman hebt Ziel für Boeing auf 238 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing angesichts der Auslieferungspläne von Kunden der beiden Flugzeugbauer Boeing und Airbus von 209 auf 238 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Eine Kernfrage sei, wo die Produktionsquoten kurz-, mittel- und langfristig landen werden, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Montag vorliegenden Studie. Die fundamentalen Erwartungen der Investoren von Boeing seien sowohl mit Blick auf die Endmärkte als auch auf das Unternehmen selbst niedrig. Zugleich sei die 737 Max- Produktion kürzlich wieder angelaufen und Boeing sei auch im langfristigen Wachstumsmarkt gut positioniert./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2020 / 19:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.