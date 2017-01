Goldman hebt Ziel für Boeing auf 124 US-Dollar - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen für das Schlussquartal 2016 von 121 auf 124 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Das Angebot bei Großraumflugzeugen bewege sich auf Rekordniveau, während die Nachfrage sich verlangsame, was einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Weg stehen dürfte, schrieb Analyst Noah Poponak in einer Studie vom Donnerstag. Gleichzeitig habe der Flugzeugbauer aber bei den Pensionslasten, den Kosten und den Betriebskosten Fortschritte gemacht. Daher habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.