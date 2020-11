Goldman hebt Ziel für Barclays auf 145 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 130 auf 145 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das dritte Quartal britischer Banken sei geprägt von niedrigeren Risikovorsorgen und verbesserten Kapitalisierungen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt weiter internationaler orientierte Institute wie Standard Chartered oder HSBC. Diese dürften von einem besseren Konjunkturtrend in Asien profitieren./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.