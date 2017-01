Goldman hebt Ziel für BNP Paribas auf 78 Euro - 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 77 auf 78 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen.Analyst Jernej Omahen hob seine Gewinnschätzungen in einer Branchenstudie vom Donnerstag etwas an. Für die Aktien der Franzosen sprächen der nachlassende regulatorische Druck, eine hohe und glaubwürdige Dividendenrendite sowie eine schwungvolle Entwicklung des Tagesgeschäfts./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.