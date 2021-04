Goldman hebt Ziel für BMW auf 99 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 82 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das höhere Kursziel resultiere aus einer höheren Gewinnschätzung je Aktie für das kommende Jahr, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz Defiziten in Bezug auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge blieben BMW und Daimler Erfolgsgeschichten. Rekordabsätze in China, eine starke Produktpalette und eine fortdauernde Kostenkontrolle dürften in starken operative Margen münden./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.