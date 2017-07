Goldman hebt Ziel für BASF auf 83 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Für die europäischen Chemieunternehmen erwarte er nach einem sehr starken ersten Quartal nun ein robustes zweites Quartal, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei diversifizierten Chemieunternehmen dürfte vor allem auf die Prognose-Statements geschaut werden. Die Wahrnehmung des Quartals werde dort besonders davon bestimmt werden, ob und und in welchem Maße BASF seinen Jahresausblick erhöht./stk/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.