Goldman hebt Ziel für Aroundtown auf 7,80 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen.Er erhöhe die Schätzungen für die künftigen Akquisitionen der Immobiliengesellschaft, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien wiederum der Schlüssel für die Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.