Goldman hebt Ziel für Akzo Nobel auf 93 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 92 auf 93 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen.Ihre Gewinnerwartungen für diversifizierte Chemieunternehmen blieben für 2020 und 2021 zwar weitgehend unverändert, doch basiere die Aktienbewertung nun auf den Schätzungen für 2021, begründete Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Zieländerung. Mit Blick auf die Aktienauswahl in der Branche sei das Potenzial, an einer möglichen Gewinnerholung 2021 teilzuhaben, durchaus interessant. Allerdings gebe es auch Risiken. Daher ziehe sie eher defensive Zykliker wie Akzo Nobel und Evonik vor sowie bereits sehr niedrig bewertete Titel, die stark von einer Konjunkturerholung profitieren würden wie Covestro./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 12:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.