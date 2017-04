Goldman hebt Ziel für Airbus auf 89 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal von 84 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe zwar weiter unter anderem unter den Anlaufkosten für die neue Baureihe A320neo gelitten, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Studie vom Freitag. Allerdings habe das Management mit Aussagen zu den in diesem und dem kommenden Jahr erwarteten Belastungen für mehr Klarheit gesorgt./la/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.