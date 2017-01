Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 99,10 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide nach ersten Indikationen für den Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2016 von 98,60 auf 99,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Sie habe ihre Schätzungen für den Gasehersteller an eine veränderte Aktienzahl sowie Währungs- und Steuereffekte angepasst, schrieb Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Freitag. Ein belastbares Wachstum und gute operative Hebel seien im Kurs der Aktie schon mit einem Aufschlag berücksichtigt./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.