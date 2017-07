Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 102 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 100 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Für die europäischen Chemieunternehmen erwartet er nach einem sehr starken ersten Quartal nun ein robustes zweites Quartal, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Branchenstudie vom Freitag. Gase-Konzerne wie Linde oder Air Liquide dürften von der gesamten Chemiebranche die Unternehmen sein, die gegenüber möglichem Gegenwind im zweiten Halbjahr am widerstandsfähigsten sind./stk/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.