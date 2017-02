Goldman hebt Ziel für Air France-KLM auf 6 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 5,30 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Dank einer besser als erwartet ausgefallenen Preisgestaltung habe die Fluggesellschaft im Jahr 2016 die durchschnittliche Analystenschätzung beim operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Montag. Er hob seine Prognosen für 2017 und 2018 an und daher auch das Kursziel./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.