Goldman hebt Ziel für Adidas auf 204 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen zum ersten Quartal von 201 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das Wachstum des Sportartikelkonzerns sei in den wichtigsten Regionen weiter solide, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Freitag. Sollten die Herzogenauracher ihre Margen in diesem Jahr und danach weiter verbessern, dürfte dies den Aktienkurs und die Bewertung stützen. Der Experte erhöhte seine Schätzungen./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.