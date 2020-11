Goldman hebt Ziel für A.P. Moller-Maersk auf 15 500 Kronen - Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13 900 auf 15 500 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Zahlen zum dritten Quartal seien stark gewesen und die Frachtraten stiegen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den anstehenden Verhandlungen um Frachtraten dürften diese weiter zulegen. Zudem profitiere die Großreederei von der Digitalisierung und vom Wachstum der Logistik-Angebote./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 04:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.