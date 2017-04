Goldman hebt Ziel für ASML auf 138 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 135 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie habe über ein starkes erstes Quartal berichtet, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Donnerstag. Erneut hätten die Bruttomargen positiv überrascht, ergänzte er und hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2017 und 2018 an. Die Nachfragetrends seien solide und der Bereich Dienstleistungen entwickele sich dynamisch./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.