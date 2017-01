Goldman hebt Vodafone auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 260 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vodafone von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 275 auf 260 Pence gesenkt.Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Für Vodafone sprächen das Selbsthilfepotenzial und das gestiegene Vertrauen in die Wachstumsaussichten./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.