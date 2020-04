Goldman hebt Twitter auf 'Buy' - Ziel 35 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Twitter Inc von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 39 auf 35 US-Dollar gesenkt.Nach dem jüngsten Kursrutsch biete sich trotz massiver Auswirkungen der Corona-Krise auf den Werbemarkt für Anleger eine Einstiegschance, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die Nutzerzahlen stiegen massiv, da die Bevölkerung während des beinahe globalen Shutdowns informiert und vernetzt bleiben wolle./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 04:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.