Goldman hebt Schneider-Ziel auf 87 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric vor Zahlen von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen.Schneider sei der attraktivste Wert in ihrer Branchenbetrachtung, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Freitag. Mit ihren Gewinnschätzungen sei sie optimistischer als der breite Markt. Die Aktie ist laut Costa günstig./stk/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.