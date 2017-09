Goldman hebt ING auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ING nach dem Kursrückgang seit Anfang August von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.Das Kursziel beließ Goldman-Sachs-Analyst Pawel Dziedzic in der am Mittwoch veröffentlichten Studie bei 18 Euro. Damit traut der Analyst der Aktie ein Kursplus von knapp 23 Prozent zu. Das ING-Papier hatte Anfang August ein Mehrjahreshoch von 16 Euro erreicht und fiel in den vergangenen Wochen auf zuletzt 14,655 Euro zurück./zb Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.