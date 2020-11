Goldman hebt H&M auf 'Buy' und Ziel auf 210 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hennes & Mauritz von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 165 auf 210 schwedische Kronen angehoben.Das auf Jahre angelegte Investitionsprogramm des Modekonzerns habe die Rückkehr zu einem im Branchenvergleich stärkeren flächenbereinigten Umsatzwachstum ermöglicht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich Erlöse und Profitabilität im Online-Geschäft verbessert. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2020/21 und 2021/22./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.