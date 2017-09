Goldman hebt Daimler auf 'Buy'- Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler nach den Kursverlusten der vergangenen Monate von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.Goldman-Sachs-Analyst Stefan Burgstaller hob zudem in der am Mittwoch veröffentlichten Studie das Kursziel von 80 auf 81 Euro an. Die Daimler-Aktie ist mit einem Abschlag von fast 12 Prozent seit Ende Dezember einer der größten Dax-Verlierer im bisherigen Jahresverlauf. Nur die Deutsche Bank und ProSiebenSat.1 haben noch mehr nachgegeben. Der Dax legte in diesem Zeitraum knapp sechs Prozent zu./zb Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.