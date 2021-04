Goldman hebt Apple auf 'Neutral' - Ziel auf 130 Dollar erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Apple nach Quartalszahlen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 130 US-Dollar angehoben.Analyst Rod Hall riet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie erstmals seit zwei Jahren nicht mehr zum Verkauf der Aktien des iPhone-Herstellers. Das Unternehmen habe im ersten Quartal in allen Belangen besser abgeschnitten als erwartet. "Unsere Sicht, dass der iPhone-Zyklus in der Coronakrise enttäuschen würde, war eindeutig falsch", räumte der Experte freimütig ein./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.