Goldman erhöht Ziel für A.P. Moller-Maersk - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Container-Reederei A.P. Moller-Maersk von 15500 auf 15600 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Ein enttäuschender Ausblick auf 2021, den er allerdings für konservativ halte, habe zu einem Ausverkauf geführt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun aber seien die schlechten Nachrichten bekannt. Creuset sieht gar Spielraum für eine Anhebung des Ausblicks und für weitere Aktienrückkäufe./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 02:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.