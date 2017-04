Goldman belässt Zalando auf 'Conviction Buy List' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Zalando-Aktie nach vorläufigen Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.Das erste Quartal des Online-Modehändlers habe beim Umsatz den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Donnerstag. Mit Blick auf die vom Unternehmen angegebenen Spanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege die Konsenserwartung am oberen Ende./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.