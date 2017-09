Goldman belässt Yara auf 'Conviction Buy List' - Ziel 420 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Yara-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 420 norwegischen Kronen belassen.Aktien von Düngemittelproduzenten mit starker Ausrichtung auf den Stickstoffmarkt wie Yara böten trotz der jüngst überdurchschnittlichen Kursentwicklung ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, schrieb Analyst Adam Samuelson in einer Studie vom Montag. Zudem erholten sich die Preise in der Branche./la/edh Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.