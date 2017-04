Goldman belässt Vonovia auf 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Vonovia vor den zahlreich anstehenden Wahlen in Europa auf "Sell" belassen.Die Volkswirte der US-Investmentbank erwarteten einen für die Wirtschaft zuträglichen Ausgang, der sich in seinen Anlageurteilen für Aktien der europäischen Finanzbranche widerspiegele, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Im Fall eines besonders europafreundlichen Ausgangs, etwa mit Blick auf die erste Wahlrunde in Frankreich am Sonntag, würde der Immobiliensektor zugleich wegen seines defensiven Charakters hinterherhinken./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.