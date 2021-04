Goldman belässt Vonovia auf der 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vonovia nach dem vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 83,70 Euro belassen.Die eindeutige Rechtsprechung sollte einen positiven Einfluss auf die Aktienkurse von Deutsche Wohnen, Vonovia, Grand City Properties und teilweise auch von Covivio haben, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Durch die Entscheidung des BVerfG sei eine klare Linie gezogen und kein Präzedenzfall geschaffen worden. Weitere Risiken für den Sektor auf Bundesebene hätten sich verringert./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 09:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.