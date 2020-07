Goldman belässt Volvo B auf der 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die B-Aktien von Volvo vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 190 schwedischen Kronen belassen.Analystin Daniela Costa hob in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für die Ebit-Marge im zweiten Quartal leicht auf 5 Prozent an. Sie rechne vor allem aufgrund starker Daten aus China nun mit einer höheren Ertragskraft im Segment Construction Equipment. Zudem dürfte das Segment Financial Services weniger stark gelitten haben als bislang gedacht./ck/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 15:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.