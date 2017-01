Goldman belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 153 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen.Sollte es - wie von Medien berichtet - in der "Dieselgate"-Affäre zu einer Einigung mit dem US-Justizministerium kommen, wäre das eine gute Nachricht für den Autobauer, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Marke VW zuletzt wieder aus eigener Kraft gewachsen./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.