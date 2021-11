Goldman belässt Voestalpine auf 'Sell' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Voestalpine auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Jack O'Brien aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den jüngst vorgelegten Zahlen des Stahl- und Technologieunternehmens zum ersten Geschäftshalbjahr. Mit Blick auf seine beibehaltene Anlageempfehlung verwies er auf höhere Risiken durch die Ausrichtung auf Hochöfen, die höhere künftige Investitionen und CO2-Kosten mit sich bringe. Zudem sei der Verschuldungsgrad hoch und die Aktie werde mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.