Goldman belässt Vodafone auf 'Conviction Buy' - Ziel 305 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vodafone auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 305 Pence belassen.Das Selbsthilfepotenzial durch die Digitalisierung verschaffe dem Telekomkonzern die Möglichkeit, die Kosten zu senken, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den attraktivsten britischen Aktien. Dies sollte das operative Ergebniswachstum (Ebitda) und eine insgesamt positive Gewinndynamik unterstützen. Zudem werde die Aktie trotz der besseren Wachstumsaussichten mit einem Abschlag zur Branche gehandelt./gl/zb Datum der Analyse: 23.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.