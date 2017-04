Goldman belässt Vivendi auf der 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vivendi-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 23,30 Euro belassen.Die italienische Aufsichtsbehörde Agcom habe den französischen Medienkonzern am Mittwoch aufgefordert, innerhalb eines Jahres entweder seine Beteiligung an der Telecom Italia oder an der spanischen Mediengruppe Mediaset zu reduzieren, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Studie vom Donnerstag. Darüber sei bereits in den Wochen zuvor ausgiebig spekuliert worden, könnte nun aber Vivendi zum Handeln bringen. Das würde mehr Klarheit über die Strategie des Konzerns bringen./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.