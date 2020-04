Goldman belässt Vivendi auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vivendi-Aktie anlässlich der Beteiligung an Lagardere auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen.Der Erwerb eines 10,6-prozentigen Anteils an der französischen Verlagsgruppe komme überraschend und könnte deshalb vom Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Medienkonzern sei der Deal aber kaum von Belang, da der Anteil weniger als 1 Prozent des Vivendi-Unternehmenswertes entspreche./edh/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 23:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.