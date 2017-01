Goldman belässt Vivendi auf 'Buy' - Ziel 22,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vivendi nach Medienberichten über einen möglichen Verkauf des Telecom-Italia-Anteils auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,40 Euro belassen.Der ohnehin dementierte Bericht widerspreche früheren Erklärungen, dass es sich um ein langfristiges Investment handle, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Studie vom Freitag. Am Markt würde ein Verkauf wohl positiv aufgenommen. Zudem würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass der Medienkonzern Mediaset übernehmen dürfte./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.