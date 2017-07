Goldman belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 740 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 740 dänischen Kronen belassen.Die neue Turbine zur Windkraftherstellung an Land liefere mehr Energie und bringe Vestas Größenvorteile, schrieb Analyst Manuel Losa in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Auch der Preisbildung sollte dies nutzen./ajx/bek Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.