Goldman belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 640 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 dänische Kronen belassen.Die europäischen Windkraftanlagebbauer hätten im ersten Quartal zwar im Schnitt einen Rückgang der Aufträge um 13 Prozent zu verkraften gehabt, schrieb Analyst Manuel Losa in einer Studie vom Dienstag. Vestas sei gleichwohl sein "Top Pick" im Sektor und am besten positioniert, um von der steigenden Nachfrage in den USA, in Lateinamerika und in China zu profitieren./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.