Goldman belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 1570 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vestas vor den am 5. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 dänische Kronen belassen.Analyst Ajay Patel rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem recht schwachen Jahresstart des Herstellers von Windkraftanlagen. Mit seiner Schätzung eines operativen Ergebnisses (Ebit) vor Sonderposten liegt er mit 25 Millionen Euro deutlich unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung von 46 Millionen Euro./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 17:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.