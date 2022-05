Goldman belässt Valneva auf 'Buy' - Ziel 27,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Valneva auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Die beabsichtigte Kündigung des Liefervertrags für den Corona-Impfstoff VLA2001 durch die EU sei enorm negativ, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Vertrag sei ganz wesentlich für das Umsatzziel 2022. Parekh sieht zwar weiter Potenzial für VLA2001 als weitere Option neben anderen Impfstoffe. Es gebe aber keine nennenswerten Lieferverträge mehr./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 09:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.