Goldman belässt Valeo auf 'Sell' - Ziel 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Die berichteten Umsätze des Autozulieferers in Höhe von 4,39 Milliarden Euro hätten der Markterwartung entsprochen, schrieb Analystin Gungun Verma in einer ersten Reaktion am Dienstag. Sie bleibe vorsichtig, was die Unternehmensprognose eines beschleunigten, überdurchschnittlichen Wachstums im vierten Quartal betreffe. Zudem sei das höhere Margenziel für das operative Jahresergebnis (Ebitda) bereits weitgehend in der Marktschätzung enthalten. Das Aufwärtspotenzial für die Aktie dürfte daher nur gering sein./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.