Goldman belässt Uniper auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Uniper auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Die von der Eon-Kraftwerksabspaltung laut Medienberichten in den Gesprächen mit den Gewerkschaften verlangten Einkommenskürzungen und Stellenstreichungen wären positiv für die Aktie, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Sollte sich Uniper damit durchsetzen, könnte sich dies nach Steuern auf den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr mit plus 30 Prozent positiv auswirken./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.