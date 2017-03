Goldman belässt Uniper auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Analyst Alberto Gandolfi hob seine Gewinnschätzungen bis 2020 in einer am Freitag vorgelegten Studie um fast 15 Prozent. Er liegt mit seinen Prognosen für den Kraftwerksbetreiber etwa 35 Prozent über dem Marktkonsens./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.