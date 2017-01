Goldman belässt Unilever PLC auf 'Sell' - Ziel 3050 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unilever PLC vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen.Der Konsumgüterhersteller sollte den Jahresumsatz aus eigener Kraft um 3,9 Prozent gesteigert haben, wobei die Dynamik im Schlussquartal wohl abgenommen habe, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Freitag. Die operative Ergebnismarge (Ebit) sollte 15,1 Prozent betragen. 2017 drohe Gegenwind an der Preisfront und durch steigende Kosten./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.