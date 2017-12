Goldman belässt Unilever NV auf 'Sell' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unilever NV nach einem Investorenseminar auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Die Unternehmenspräsentationen am ersten Tag der Veranstaltung hätten gezeigt, dass dem Konsumgüterhersteller die strukturellen Herausforderungen bewusst seien, vor denen er stehe, und dass er hart an deren Überwindung arbeite, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie spiegele indes die Wachstumsprobleme nicht wider./gl/bek Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.