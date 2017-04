Goldman belässt Unilever NV auf 'Sell' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Unilever NV auf "Sell" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Analyst Fulvio Cazzol verwies in einer Studie zum europäischen Haushalts- und Konsumgütersektor vom Montag auf das Risiko eines weiter zunehmenden Wettbewerbsdrucks durch US-Trendsetter Procter & Gamble. Dieser könnte noch aggressiver vorgehen, um sein Umsatzwachstum wiederzubeleben. Beim niederländisch-britischen Konzern habe es beim Konzernumsatz 2016 eine 45-prozentige Überschneidung mit P&G in den Produktkategorien und Ländern gegeben. Er sehe daher ein erhebliches Risiko für Unilevers Wachstum und Marktanteil./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.