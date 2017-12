Goldman belässt Unicredit auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit SpA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Unicredit-Aktie anlässlich einer Investorenveranstaltung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen.Analyst Jean-Francois Neuez lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die künftige Dividendenpolitik der italienischen Großbank. Damit sollte sich der riesige Bewertungsrückstand der Aktie zu den Wettbewerber-Papieren verringern, glaubt der Experte. Denn nun werde die Ausschüttungspolitik nach 2019 mit der der Branchenkollegen vergleichbar./edh/ck Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.